العثور على طبيبة بيطرية مقتولة خنقًا داخل شقتها في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان سيدة داخل شقتها بمنطقة معهد الأورام بحي غرب أسيوط، حيث تبين وجود آثار خنق على الجثمان.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة، وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

أظهرت التحريات الأولية أن السيدة، وهي طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 60 عامًا، كانت تقيم مع ابنتها البالغة من العمر 35 عامًا والتي تعاني من إعاقة ذهنية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمباشرة التحقيقات.