3 جثث و12 مصابًا... ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في المنيا

المنيا-جمال محمد:

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي شمالي غرب المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص و12 مصابا.

وضمت قائمة المتوفين: إبراهيم زكي حلمي، 65 سنة، واثنين آخرين مجهولي الاسم والعنوان.

وأصيب كل من: مصطفي عثمان عمر، 42 سنة، محمد عباس علي، 42 سنة، أحمد محمد علي، 43 سنة، أحمد صلاح الدين المعتمد، 31 سنة، كيرلس أشرف ساويرس، 31 سنة، وفادي فنجري إسحاق، 12 سنة، وطه عبدالغفار محمد، 46 سنة، أشرف أبوزيد إبراهيم، 40 سنة، علاء حسين محمد، 35 سنة، هبه حسين الأنور، 20 سنة، كراس فنجري إسحاق، 5 سنوات، ومجهول الاسم والعنوان.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأوتوبيس، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بالقرب من مدخل مركز مغاغة شمالي غرب المحافظة، جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، والتحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



اقرأ أيضا:

3 جثث و12 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على صحراوى المنيا

النقل دخلت في الأتوبيس.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوى المنيا إلى 3 وفيات