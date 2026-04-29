حث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني المجتمع الدولي في هذا الوقت الحرج على "الانتقال من إدارة الأزمات إلى إيجاد حلول" بعد حرب إيران.

الحوار البناء لإنهاء تداعيات حرب إيران

وقال الزياني إن هذا ينبغي أن يشمل حوارا بناء يضمن امتثال طهران لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي بعد حرب إيران، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية الأخرى التي تأثرت بسبب التصعيد المستمر.

مطالب مجلس الأمن بشأن حرب إيران

وأوضح الزياني، الذي ترأس اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن الدولي، للدبلوماسيين أن على طهران أيضا أن توقف برامجها النووية والصاروخية وبرامج الطائرات المسيرة كجزء من تسوية حرب إيران.

وشدد على أهمية أن تمتنع طهران عن تسليح أو تمويل الوكلاء والفصائل المسلحة، وأن تتوقف عن مهاجمة البحرين ودول الخليج الأخرى والأردن في ظل تداعيات حرب إيران المستمرة.