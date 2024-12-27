جثة باغوص تثير الذعر.. اكتشاف صادم داخل فيلا الأكابر بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

عثر أهالى منطقة باغوص بالفيوم، اليوم الجمعة، على جثة خفير خصوصى يعمل داخل فيلا عائلية مكونة من عدة طوابق.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بانبعاث رائحة كريهة من فيلا مكونة من عدة طوابق تمتلكها أسرة تعيش فى مدينة 6 أكتوبر.

انتقل الرائد أحمد محمد مراد معاون مباحث قسم الفيوم "ثان" تحت إشراف العميد محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث قسم الفيوم" ثان" أن الخفير ويدعى "حسين. ا. م"، 50 عاماً، يعمل خفير خاص لدى أسرة ميسورة الحال وتمتلك فيلا مكونة من عدة طوابق بحى باغوص، وأن الخفير كان يقيم بمفرده الفيلا، حيث كان يعمل على إطعام الكلاب ورعاية الأشجار الموجودة داخل فناء الفيلا.

وأضافت التحريات أن جثة الخفير وجدت مسجلة وليس بها آثار عنف وبكامل ملابسه.

وأشارت التحريات إلى أن الخفير يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه وأهالي المنطقة.

جرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثة الخفير لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة الفيوم والتى طلبت سرعة إجراء التحريات ومباشرة التحقيقات.