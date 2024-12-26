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قصر ثقافة الزقازيق ينظم ورشة لتعليم المكرمية بداية من 5 يناير

10:51 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    قصر ثقافة الزقازيق ينظم ورشة لتعليم المكرمية
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    قصر ثقافة الزقازيق ينظم ورشة لتعليم المكرمية
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الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية عن تنظيم ورشة تدريبية مجانية بعنوان "أنامل مبدعة"، تهدف إلى تعليم فن المكرمية للراغبين في اكتساب مهارات المشغولات اليدوية، وتمكينهم من بدء مشروعات تدر دخلًا اقتصاديًا ثابتًا.

وأوضح أحمد كارم، مسؤول المسرح بالقصر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الورشة تأتي تحت إشراف وزارة الثقافة، وستُعقد بنادي المرأة بالقصر بدءًا من يوم الأحد الموافق 5 يناير. وأشار إلى أن التدريب يستمر لعدة أيام، ويتيح للراغبين فرصة التقدم للالتحاق به طوال فترة انعقاد الورشة.

وأضاف كارم أن المتدربين سيكتسبون مهارات تصميم الديكورات والإكسسوارات باستخدام خيوط المكرمية، مما يمكنهم من إنشاء مشروعات منزلية وتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة صفحات فيسبوك.

وأكد أن قصر الثقافة مفتوح لاستقبال جميع المهتمين بالفنون والمشغولات اليدوية، مشيرًا إلى أن الورشة تقدم دعمًا لاكتشاف المواهب وتنمية الإبداع، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

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