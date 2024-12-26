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إصلاح كسر خط مياه رئيسي وسط الإسكندرية (صور)

10:34 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بالإسكندرية (5)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بالإسكندرية (3)
  • عرض 8 صورة
    إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بالإسكندرية (2)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بالإسكندرية (4)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بالإسكندرية (10)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بالإسكندرية (11)
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    إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بالإسكندرية (6)
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الإسكندرية – محمد عامر:

أنهى حي وسط، بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أعمال إصلاح كسر الخط الناقل للمياه أمام شركة الزيوت المستخلصة بمحرم بك، ما أربك حركة المرور.

كانت غرفة عمليات حي وسط تلقت بلاغًا يفيد بحدوث كسر في ماسورة مياه بجوار شركة الزيوت المستخلصة بمحرم بك، وانتقل مسئولو حي وسط وفرق الصيانة من شركة مياه الشرب بالإسكندرية والطرق إلى موقع البلاغ.

وأوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، أنه تبين من المعاينة حدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 700 ملم، ما أدى إلى تراكم المياه، ما أثر على حركة المرور.

وأضاف أنه جرى إصلاح الخط وشفط المياه، وجارٍ إعادة ردم ورصف الطريق لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

شركة مياه الشرب بالإسكندرية إصلاح كسر الخط الناقل للمياه الإسكندرية
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