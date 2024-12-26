السيطرة على حريق بمصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز في المنيا

المنيا - جمال محمد:

نجحت قوات الحماية المدنية والعاملون بمصنع تعبئة البوتاجاز بقرية شوشة في مركز سمالوط، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق محدود داخل المصنع ومنع امتداده.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن الحريق، وتدخلت قوات الحماية المدنية بمساعدة العاملين للسيطرة عليه.

وأفاد مصدر بالوحدة المحلية بسمالوط أن الحريق أسفر عن إصابة ثلاثة عمال بحروق طفيفة في الأيدي، وتم إسعافهم وخروجهم من المستشفى سريعًا.

وأضاف المصدر أن المصنع استأنف العمل جزئيًا بعد توقف أحد أقسامه مؤقتًا لحين انتهاء المعاينة الفنية من الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.