بالأسماء.. إصابة شقيقين في حريق مستودع خردة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:



تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق مستودع خردة نشب في منطقة الحكر على طريق بورسعيد، وأسفر عن إصابة شقيقين بحروق مختلفة.

كانت الأجهزة الأمنية فى الإسماعيلية، تلقت إخطاراً يفيد انفجار أنبوبة لحام أسفرت عن نشوب حريق داخل مستودع خردة بطريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية مما أسفر عن إصابة شخصين.

وانتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين إسعاف لنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر طبية، أن المصابين هم: إبراهيم السيد نجم السيد 40 عاماً حالته غير مستقرة، وأصيب بحروق تخطت 90% تم نقله إلى المستشفى من خلال سيارة الإسعاف، كما أصيب محمود السيد نجم السيد بحروق من الدرجة الثانية وحالته مستقرة ونقل إلى المستشفى بمعرفة الاهلية.



وجرى تشكيل فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع الحادث، وكشف أسبابه وإعداد التقرير الفني وتقديمه لجهات التحقيق.

فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.