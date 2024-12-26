بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مشروع كلية التربية للطفولة المبكرة

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، سير العمل في مشروع المقر الجديد لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط الحكومية في مدينة أسيوط الجديدة، للوقوف على آخر مستجدات التشطيبات والتجهيزات والجهود المكثفة الجارية في المشروع.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للمشروعات الإنشائية الكبرى التي تنفذها وفق جدول زمني محدد، بهدف خدمة العملية التعليمية، وضمن استراتيجية الجامعة 2024-2029، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير تعليم متميز للطلاب.

واستمع الدكتور المنشاوي خلال جولته إلى عرض من مهندسي المشروع حول المستجدات، حيث أوشك المشروع على الانتهاء من الأعمال الخرسانية، وجارٍ العمل على التشطيبات النهائية. يأتي هذا المشروع ضمن خطة جامعة أسيوط لإنشاء مقر عمراني جديد ليكون امتدادًا للجامعة في مدينة أسيوط الجديدة، ويتضمن بناء مقرات جديدة لبعض كليات الجامعة الحالية الموجودة خارج الحرم الجامعي.

وأوضح المنشاوي، أن المقر الجديد مقام على مساحة 7000 متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي وثلاثة أدوار متكررة، ويشمل الهيكل الإداري والإدارة العليا للكلية، والفصول الدراسية، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس، ومدرجات للطلاب بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طالب، مجهزة بأحدث النظم التعليمية والإمكانيات اللازمة لمواكبة التقدم العالمي، بالإضافة إلى القاعات الدراسية التي تلائم مختلف الأغراض التعليمية.

وأكد المنشاوي، استمرار استكمال أعمال التجهيزات المتبقية في مشروع مقر كلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط الجديدة، مشيرًا إلى جاهزية العديد من الأعمال الداخلية والخارجية التي حققت نسب إنجاز كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ مقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المتفق عليها، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للكلية.

ووجه الدكتور المنشاوي بمواصلة العمل والانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الوقت المحدد وبأعلى جودة مطلوبة، كي يتم تسليم المقر للجامعة وافتتاحه قريبًا، في ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة لتوفير بيئة علمية محفزة لتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل، والتوسع في استحداث برامج دراسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية وتسد الفجوة المعرفية.

رافق الدكتور المنشاوي خلال جولته التفقدية الدكتور محمد حلمي الحفناوي، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور دويب صابر، المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمهندس محمد ثابت، مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة سوسن إبراهيم، مدير عام الإنشاءات، والمهندس إيهاب كريشة، مدير مشروعات الجامعة بشركة المقاولون العرب، بالإضافة إلى المهندسين القائمين والمشرفين على المشروع.