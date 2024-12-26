نهاية بشعة لعشق صعيدي.. "علي" أحرق فتاة أحلامه لرفض الزواج منه

المنيا- جمال محمد:

في قلب صعيد مصر، حيث تتشابك العادات والتقاليد مع مشاعر الحب والخوف من العار، عاش شاب من إحدى قرى مركز المنيا قصة عشق كان يظنها أبدية مع فتاة أحبها بكل ما يملك من شغف، لكن هذا الحب لم يجد طريقه إلى النور، بعد أن رفضت الأسرة ارتباط ابنتهم به؛ لأنه لم يكن في نظرهم "مناسبًا".

رغم رفض الأسرة المتكرر، أصر الشاب على ملاحقة أحلامه فتقرب من الفتاة مرارًا، محاولا إقناعها مقسما لها بأنه لن يتخلى عنها، لكن الظروف لم تمهله؛ تزوجت حبيبته من رجل آخر، وبدأت حياتها الجديدة بعيدًا عنه.

كان الألم ينهش قلب الشاب، والغضب يتأجج في صدره، ظل السؤال يلاحقه: "كيف لها أن تعيش سعيدة مع غيري؟" وفي لحظة طائشة اتخذ قراره، لم يعد يحتمل أن يراها تعيش إن لم تكن له.

في يوم 27 ديسمبر، حمل الشاب المريض بداء الحب زجاجة بنزين وقداحة وتتبع خطوات حبيبته في صمت، رأها تسير غير مدركة لما ينتظرها اقترب بخطوات ثقيلة، وسكب عليها البنزين بيد مرتجفة وأشعل النار في ثوبها، صرخاتها ملأت الشارع، لكن قلبه كان قد تحجّر.

احترق جسدها البريء، واحترقت معه كل ذكرياتهما الجميلة، حاول المارة إنقاذها، لكن الألم كان أسرع، ولم يمهلها القدر، لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما كان الحبيب المجنون يقف مذهولًا، ينظر إلى ما اقترفته يداه.

عندما ألقت الشرطة القبض عليه، كان صامتًا عيناه زائغتان، وقلبه غارق في ظلام أفعاله، وفي قاعة المحكمة، جاء قرار القاضي: "إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي"، كان حبل المشنقة ينتظره، لكن نيران حبه المرفوض كانت قد التهمت روحه قبل أن تلتهم جسد حبيبته.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أحالت أوراق شاب إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقا، بتهمة قتل سيدة حرقا بعد أن ألقى عليها البنزين لرفضها الزواج منه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي، وشريف محمود، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز، ومحمد جمعة، للحكم في القضية التي حملت رقم 11924 لسنة 2024، والمقيدة برقم 3245 لسنة 2024، كلي جنوب المنيا.

وواجهت النيابة في القضية المتهم "ع . ف" 38 سنة، عامل، تهمة القتل لسيدة تدعى "ع .ا" 27 سنة، بعد أن ألقى عليها البنزين وأشعل فيها النيران يوم 27 ديسمبر 2023، لرفضها الزواج منه.

وحددت المحكمة جلسة 25 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على المتهم، كما تضمن قرار الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل السيدة، وأعد البنزين خصيصا لارتكاب الواقعة، وأشعل فيها النيران.