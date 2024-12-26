700 شكوى من الشراء "أون لاين" في الإسكندرية.. وجهاز حماية المستهلك يتدخل- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية وجهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق والمخابز والمجمعات الاستهلاكية، لمنع الغش التجاري وضبط الأسعار.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، حررت مديرية التموين 329 محضرًا لمخابز مخالفة بالإضافة إلى تحرير 97 محضرًا عدم إعلان عن أسعار السلع وبيع سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي وعدم وجود شهادات صحية.

ومن جانبه، أجرى جهاز حماية المستهلك حملات استهدفت 421 محلًا تجاريًا حيث جرى رصد 107 محلات مخالفة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير وسلع مجهولة المصدر دون بيانات.

وأضاف البيان أن جهاز حماية المستهلك تلقى ضمن مبادرة "تجارة إليكترونية منضبطة" 701 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية والشراء "أون لاين" والتي منها شكاوى "استبدال المنتج -استرجاع المنتج-الإصلاح"، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشملت المبادرة المرور على شركات الشحن والمنوط بها توصيل المنتج من البائع إلى المشتري بمحافظة الإسكندرية والتأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية في التعامل مع المستهلكين وسرعة التجاوب مع الشكاوى.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بضرورة المتابعة المستمرة لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.









