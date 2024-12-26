القليوبية تطرق أبواب اليونسكو.. اجتماع لبحث الانضمام لشبكة المدن الإبداعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا وذلك لبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتسجيل محافظة القليوبية ضمن شبكة المدن الإبداعية التي تنضوي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

يهدف هذا الانضمام إلى تعزيز مكانة القليوبية كمركز للإبداع والابتكار، وتسليط الضوء على تراثها الثقافي الغني، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن أهمية الانضمام إلى الشبكة هي تعزيز التعاون الدولي فيتيح الانضمام إلى الشبكة الفرصة للتعاون مع مدن أخرى حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الإبداع، والحفاظ على التراث الثقافي حيث يساهم في حماية وصون التراث الثقافي للمحافظة، مثل الحرف اليدوية التقليدية والعمارة التراثية ودعم الاقتصاد الإبداعي حيث يساهم في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تتمتع بموارد إبداعية غنية، منها الحرف اليدوية: تشتهر القليوبية بعدة حرف يدوية تقليدية، مثل صناعة السجاد وصناعة الأثاث من الجريد وصناعة الحناء والعمارة التراثية: تتميز مدينة القناطر الخيرية بعمارتها الفريدة، والتي تعتبر نموذجًا بارزًا للعمارة الإسلامية.

وأشار المحافظ، إلى تشكيل فريق عمل متخصص من المحافظة وجامعه بنها لإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة القليوبية ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونسكو، وسيتم العمل على تسليط الضوء على الموارد الإبداعية للمحافظة، وإبراز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة بشبرا، والدكتور المعتز بالله جمال الدين أستاذ بقسم الهندسة التطبيقية، والدكتورة شيماء صلاح أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، وعادل عامر مدير عام الشئون الاقتصادية، وعلاء عيسى مقلد والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتورة دينا نجيب أعضاء المكتب الفني.