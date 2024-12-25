ضبط 2000 لتر لبن فاسد داخل معمل ألبان في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية بمركز الفشن، لضبط تداول السلع ومواجهة كافة صور التلاعب.

وقد تمكنت الحملة من ضبط معمل ألبان غير مرخص بقرية أقفهص التابعة لمركز الفشن، وبداخله 2000 لتر لبن فرز فاسد وغير مسموح بتداوله، فضلًا عن التحفظ على 230 كيلو جرام تسالي مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و10 كيلو جرامات أغذية تالفة لتغير في خواصها الطبيعية.

كما حررت الحملة 13 محضرًا متنوعًا من بينها 5 محاضر جنحة صحية لعدم استيفاء بعض المنشآت الغذائية التي جرى المرور عليها للاشتراطات الصحية، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لمنشآت غير مرخصة، بالإضافة إلى رصد منشأة غذائية تمثل خطرًا على الصحة العامة.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.