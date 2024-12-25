بالصور- مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الإسكندرية - محمد البدري:



احتفلت مكتبة الإسكندرية؛ اليوم الأربعاء؛ باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024 بعنوان "مكتسبات ذوي الإعاقة لبناء الإنسان"، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة"، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الإسكندرية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

شهدت الفعالية عرض فيلم توثيقي عن إنجازات جمعية قرية الأمل خلال 25 سنة، وعرض أوبريت براءة وحنان "فريق الدمج المسرحي بالتربية والتعليم"، وفقرة غنائية وتكريم للفريق المسرحي وتوزيع شهادات تقدير على الحضور.



حضر الاحتفالية الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، والقس أندرية ذكي؛ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومارجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، نيابةً عن المحافظ اللواء أحمد خالد، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الدعوة والوعظ بالأزهر الشريف وأمين بيت العائلة المصرية، والدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.