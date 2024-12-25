بالصورـ محافظ أسيوط يفتتح مركز الرعاية الصحية الأولية بعد تطويره

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مركز الرعاية الصحية الأولية "خامس" بشارع الكنيسة المطرانية بحي غرب مدينة أسيوط، بعد صيانته ورفع كفاءته بتكلفة 3.7 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة المراكز الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر، مدير مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

عقب الافتتاح وإزاحة الستار، تفقد المحافظ أقسام المركز، بما في ذلك المعامل وعيادة تنظيم الأسرة، والكشف المبكر قبل الزواج، والسمعيات، والمواليد، وصحة البيئة، والتطعيمات، وغرف المبادرات الصحية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أقسام المركز والأجهزة الطبية والخدمات المقدمة للمرضى، واطمأن على توافر الأدوية والتطعيمات والأمصال.

وأكد محافظ أسيوط، خلال كلمته، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالمنظومة الصحية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الصحية بالقرى. كما شدد على ضرورة توفير رعاية صحية متميزة للأمهات، ومواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، ورفع الوعي لدى المواطنين، وتغيير السلوكيات السلبية، والاستفادة من خطط وبرامج الدولة في هذا الشأن. وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك القطاع الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن المركز تم تطويره ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي، ويقدم خدمات صحية متنوعة تشمل رعاية الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، وتسجيل المواليد والوفيات، ومتابعة الحوامل، والخدمات المعملية، والعيادات الخارجية، والتثقيف الصحي، وفحص ما قبل الزواج، والمعامل الإكلينيكية. وأشار إلى اهتمام المحافظ بالقطاع الصحي وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، مؤكدًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم رعاية طبية متميزة للمرضى من خلال تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ودعمها بأحدث الأجهزة الطبية وتدريب الأطباء والعاملين بالمجال الصحي.