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مصرع مُسن دهسًا بسيارة في مدينة الخارجة بالوادي الجديد

07:37 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2024

إسعاف

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي مسن مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، دهسا بسيارة بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة مسن توفي في حادث سير لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة وفاة "محمود عبد الراضي فرج علي"، ٦٩ عاما، نتيجه دهس سيارة بحي المروة بمدينة الخارجة.

تم نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالحادث.

مدينة الخارجة الوادي الجديد مصرع مسن أمن الوادي الجديد النيابة العامة
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