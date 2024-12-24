أب يقتل ابنته تحت تأثير "الشابو" في الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

لقيت طفلة مصرعها على يد والدها بعد تعرضها لضرب مبرح أودى بحياتها، في منطقة كيلو 11 بالإسماعيلية.

كشفت التحريات الأولية أن الأب كان من متعاطي مخدر "الشابو"، وأوضح التحقيق أن الأب دخل في حالة هستيرية فور علمه بأن ابنته بدأت تعاطي المخدر ذاته، ما دفعه للاعتداء عليها بعنف أدى إلى وفاتها.

وتلقى قسم الشرطة بلاغًا يفيد بقيام محمد س. ع (37 عامًا) بضرب ابنته دعاء (13 عامًا) ضربًا مبرحًا داخل منزلهما. ورغم محاولات الجيران التدخل لوقف الاعتداء، لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابات بالغة في جسدها.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم القبض على الأب المتهم.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنه كان تحت تأثير مخدر "الشابو" وقت ارتكاب الجريمة، وأقر الأب في اعترافاته أنه فقد السيطرة على تصرفاته بسبب تعاطيه المخدر.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وأجرت تحليلا للمواد المخدرة الذي أكد وجود آثار المخدر في دم الأب. كما تم التحفظ على جثمان الطفلة في مشرحة مستشفى أبو خليفة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد السبب الدقيق للوفاة.

كما تم استدعاء شهود العيان من الجيران والأقارب للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث.

