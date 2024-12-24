أشروبة كلها حزينة.. وداع مؤثر لكاهن كنيسة توفي في حادث مأساوي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

شيع المئات من أهالي قرية أشروبة التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، جنازة القس أنجيلوس بطرس، كاهن كنيسة الآباء الرسل بالقرية، والذي توفي مساء أمس إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة.

حضر الجنازة العشرات من قساوسة مركز بني مزار، وأهالي القرية، وألقوا عليه نظرة الوداع، قبل أن يبدأ قداس الجنازة وسط حضور أهالي القرية وأبناء كنيسة الرسل.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز العدوة.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "أنجيلوس بطرس" 45 سنة، راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية أشروبة، وإصابة كلًا من: كيرلس جرجس، 32 سنة، سائق، ونادية نجيب، 41 سنة، ربة منزل، مقيمين جميعاً بمدينة بني مزار.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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