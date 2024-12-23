مصرع كاهن كنيسة وإصابة 2 في انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

لقي كاهن كنيسة مصرعه وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح متفاوتة، مساء اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة شمالي محافظة المنيا.

تلقى الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز العدوة. وعلى الفور، انتقلت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع موسى بطرس (45 سنة)، راعي كنيسة، وإصابة كيرلس جرجس (32 سنة)، سائق، ونادية نجيب (41 سنة)، ربة منزل، جميعهم من مركز بني مزار.

تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، بينما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.