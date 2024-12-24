محافظ قنا يتفقد فعاليات قافلة جامعة عين شمس الطبية بفرشوط

قنا- عبدالرحمن القرشي :

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة، التي تأتي في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

أُقيمت القافلة بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط، وذلك بمقر الوحدة الصحية، ورافق المحافظ كل من الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة والسكان، والنائبة نجلاء باخوم، والنائب محمد عزت القاضي، عضوا مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تأتي هذه القافلة في إطار سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنظمها جامعة عين شمس لتحسين مستوى الحياة والخدمات الصحية في مختلف المحافظات المصرية، وتستمر القافلة لمدة ثلاثة أيام، من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن القافلة تُفعل دور جامعة عين شمس في خدمة المجتمع وتتماشى مع توجهات القيادة السياسية بدعم القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن القافلة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المجانية في مختلف التخصصات، فضلا عن صرف الأدوية مجانًا، التوعية الصحية، وتنظيم فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، كما تشمل القافلة توزيع أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعرب محافظ قنا عن تقديره للقائمين علي هذه القافلة التنموية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ قوافل مماثلة تقدم خدمات طبية وإنسانية ملموسة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.