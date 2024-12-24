معركة باروط.. 5 مصابين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، في مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول "شحاتة.ف.ع"، 40 عامًا، ونجليه "عمرو"، 13 عامًا، سحجات بالجسم، و "محمد"، 5 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"رفعت.ع.أ"، 60 عامًا، سحجات بالجسم، وابنته "هناء"، 34 عامًا، سحجات وكدمات وجرح قطعي بالرأس، ادعاء مشاجرة بين عائلتين.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة.