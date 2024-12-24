ضبط سيارة كسح تلقي مخلفاتها في ترعة بني فيز بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، بقيادة ممدوح جبر، رئيس المركز، من ضبط سيارة كسح تقوم بتفريغ حمولتها في ترعة بني فيز. تم التحفظ على السيارة المضبوطة داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وتسليمها لمركز شرطة صدفا.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على استمرار وتكثيف حملات الرصد الميداني والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في الترع أو أي مجرى مائي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأشار إلى أنه لن يتهاون مع أي تجاوز ضد القانون، مشددًا على أهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لتكون رسالة لكل من يتعدى على أي مجرى مائي بإلقاء المخلفات فيه، موجهًا بتكثيف الحملات والمرور الدوري لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في أي مجرى مائي. وأكد أنه لن يتهاون مع أي تجاوز ضد القانون، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.