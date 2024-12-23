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ورشة عمل بجامعة الجلالة لتعزيز مهارات المراسم وتنظيم المؤتمرات

09:19 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    جامب من ورشة العمل التي قدمها السفير قدري
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    السفير قدري حلال ورشة العمل
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    جانب من الحضور في ورشة العمل
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السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت جامعة الجلالة، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "أصول المراسم في تنظيم وإدارة المؤتمرات"، قدمها السفير قدري عبدالمطلب، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير مراسم الخارجية سابقًا، والمستشار الدبلوماسي لشيخ الأزهر الشريف.

استهدفت الورشة تدريب فريق إدارة تطوير الأعمال بالجامعة، بهدف تعزيز مهاراتهم في مجالات المراسم والبروتوكول وتنظيم المؤتمرات، وذلك ضمن إطار التزام الجامعة بتطوير كفاءات فريق عملها لتحقيق التميز المؤسسي.

ركزت الورشة على عدة محاور أساسية، منها تعريف المراسم والبروتوكول والإتيكيت، مع توضيح الفروق الجوهرية بينها. وأوضح السفير عبدالمطلب أن المراسم والبروتوكول يعكسان الاحترافية والتميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن النجاح في تنظيم المؤتمرات يتطلب الإلمام بأدق التفاصيل لضمان تقديم صورة إيجابية عن الجامعة داخليًا وخارجيًا.

وأعرب المشاركون عن استفادتهم من الورشة، التي أضافت لهم مهارات قيمة وأسهمت في تعزيز فهمهم لدور المراسم والبروتوكول في دعم العمل المؤسسي.

ورشة عمل بجامعة الجلالة جامعة الجلالة مهارات المراسم وتنظيم المؤتمرات
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