عشرات الملايين تكلفة تطوير ورصف الطرق بديرب نجم في الشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير عدة طرق متفرقة بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم، بلغت تكلفتها عشرات الملايين من الجنيهات.

تفقد المحافظ أعمال رصف طريق ديرب نجم ميت غمر الذي يبدأ من النقطة الثابتة مرورًا بقرية شبرا صورة وصولًا إلى قرية أوليلة، حيث يتم تنفيذه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، بطول 6 كم وعرض متوسط 8 متر، بتكلفة 35 مليون جنيه.

كما اطمأن المحافظ على استمرار أعمال التجميل والتطوير بحي ديرب البلد والمعهد الديني، حيث يتم رصف بلاط الإنترلوك على مساحة 1800 متر مسطح بتكلفة 2 مليون و975 ألف جنيه، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى إعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، يواصل المعنيون في مركز ديرب نجم أعمال رصف طريق جميزة بني عمرو ترعة الدبيجية، بطول 6 كم وبتكلفة 24 مليون جنيه.

وخلال الجولة، أكد رئيس مركز ديرب نجم أنه جارٍ الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بسمك 8 سم بعد تنفيذ طبقات السن وقطع الفيرما بسمك 15 سم، إضافة إلى إنشاء غرف تصريف المياه.

وأشار رئيس مجلس المدينة إلى أنه يتم تنفيذ 3 عمليات لرصف بلاط الإنترلوك في 26 شارعًا فرعيًا بنطاق المدينة، بإجمالي مساحة 30 ألف متر مربع، وبتكلفة 11 مليون و275 ألف جنيه.

وارتفعت التكلفة الإجمالية لأعمال رصف وتطوير كفاءة طرق ديرب السوق صافور بطول 4.5 كم لتصل إلى نحو 22 مليون جنيه، مما يرفع إجمالي تكلفة أعمال تطوير الطرق بمركز ديرب نجم إلى عشرات الملايين من الجنيهات.