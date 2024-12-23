حملة تموينية بالأقصر تكشف مخالفات في مخابز وتجار أطعمة مجمدة -صور

الأقصر-محمد محروس:

قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة تموينية، للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب ثلاجة مجمدات بناحية شارع متفرع من شارع أحمد عرابي - بندر الأقصر لإدارة ثلاجة بدون ترخيص من الجهات المختصة و لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وبلغ إجمالي ما تم ضبطه، ربع طن من مصنعات وكبدة مقطعة شرائح ودواجن مجمدة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بشأنها.

وكما ضبط مخبز بلدى مدعم قام بالتصرف فى 200 كجم دقيق بلدى من الحصة الخاصة بالمخبز، ومخبز آخر قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وتحرير مخالفة لمخبزين لعدم وجود سجل الزيارات بالمخبز.