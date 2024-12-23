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إطلاق 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر يناير المقبل فى الدقهلية

03:16 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

قوافل طبية - ارشيفية

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الدقهلية-رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خطة مديرية الصحة بالدقهلية لإطلاق 8 قوافل طبية علاجية مجانية، للقرى الأكثر احتياجا خلال شهر يناير المقبل، بنطاق المحافظة في خطة لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

وقال محافظ الدقهلية، إن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم، وأن هناك اهتماما بالغا بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كافة قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن تنفيذ خطة القوافل خلال شهر يناير القادم تشمل قرية ميت دمسيس مركز أجا يومي الاثنين والثلاثاء 7,6 يناير، وقرية إصلاح الغيط مركز جمصة يومي 14,13 ،وقرية أم الرزق مركز شربين يومي 21,20، قرية الرحمانية مركز ميت غمر يومي 28,27 يناير المقبل، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمترددين على القوافل من أبناء تلك القرى والقرى المجاورة.

طارق مرزوق محافظ الدقهلية قوافل طبية وزارة الصحة
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