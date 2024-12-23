الطماطم بـ6 والموز بـ15 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة في الشرقية

الشرقيةـ ياسمين عزت:

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق داخل محافظة الشرقية تقلبات مستمرة، مما يثير قلق المواطنين ويدفعهم للتساؤل الأسعار بشكل مستمر لشراء احتياجاتهم منها.

يستعرض "مصراوي" فى هذا التقرير أسعار الخضروات والفاكهة داخل سوق البلد المقام بالقرب من جامعة الزقازيق محافظة الشرقية، وشهدت الأسعار انخفاضًا قدره 30%.

تتراوح أسعار الفاكهة حسب جودتها ودرجة نقاوتها، حيث يتراوح سعر كيلو الموز بـين 15 وحتى 20 جنيها، والجوافة بين 12.5 و25 جنيها، والتفاح بين 35 و70 جنيها، والرمان بين 20 و30 جنيها، واليوسفي البلدي 6 جنيهات، بينما يتراوح سعر البرتقال بين 10 جنيهات و15 جنيها، ويبلغ سعر كيلو الكيوي 120 جنيها، وتباع القطعة 5 جنيهات، كما يبلغ سعر كيلو الأفوكادو 120 جنيها، وتباع القطعة بـ12 جنيها.

بالنسبة لأسعار الخضروات، تتراوح كيلو الكوسة بين 15 و 20 جنيها، والبطاطس بين 10 جنيهات و15 جنيها، والخيار بين 12 و 15 جنيها، والباذنجان بين 10 و15 جنيها، والليمون 50 جنيها، و ليمون بنزهير 10 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفلفل بين 15 و20 جنيها، والبسلة 30 جنيها، والطماطم بين 6 جنيهات و10 جنيهات، والجزر بـ10 جنيهات، والقلقاس 25 جنيها.

أما عن القرنبيط والكابوتشا يباع بالقطعة، والتى يتراوح سعرها بين 5 و20 جنيها، والخس القطعة بـ10 جنيهات، ويباع طبق المشروم بـ25 جنيها.