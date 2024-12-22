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مدون عليها تواريخ وهمية.. التحفظ على 1500 قطعة حواوشي بمطعم شهير في بورسعيد - صور

02:02 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    التحفظ علي حواوشي
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    التحفظ علي حواوشي
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بقيادة المهندس خالد فهمي، وإبراهيم الدهري، حملة مكبرة فى نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف محمد حلمي، وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1500 قطعة حواوشي مغلف ومجمد داخل ثلاجة خاصة بأحد المطاعم ببورسعيد، بدون فواتير ولا بيانات ومدون عليها تاريخ صلاحية وهمي بخط اليد، مما يشكل خطراً على صحة مستهلكيها - بحسب بيان مديرية التموين.

جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ علي حواوشي بورسعيد النيابة العامة
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