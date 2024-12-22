محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي

المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الدراسي 2024 / 2025، لصفوف المراحل التعليمية المختلفة بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

من جانبه أشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وتجهيز اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة، ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، علي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديري الإدارات التعليمية، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس، لتوفير جو من الهدوء للطلاب، موجهًا التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات بالإدارات التعليمية، والربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.