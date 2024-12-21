استجابة للمواطنين.. رصف 24 شارعًا في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، عن الانتهاء من رصف 24 شوارع رئيسية بحى الجمرك، وذلك استجابة لمطالب المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وقال المحافظ في بيان، إن أبرز الشوارع التي جرى الانتهاء منها هي إسماعيل صبري والشمرلي وحارة الدرملي وعادل خيري والجزائر والجنينة والآباء اليسوعين وحارة القمر وتاج الدين وفهمى الناضورى.

ووجه محافظ الإسكندرية، قيادات مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق التي تكررت منها شكاوى المواطنين، مشددًا على إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق.