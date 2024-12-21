جامعة الزقازيق تطلق قافلة طبية مجانية بالعلاقمة

الشرقية- ياسمين عزت:

نظمت جامعة الزقازيق اليوم السبت، قافلة طبية توعوية شاملة لقرية العلاقمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومديريتي الصحة والبيطري، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود. جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رافق القافلة أطباء وأساتذة بكلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري، ومستشار وزير التعليم العالى للسياسات الصحية، ود.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقع الأطباء الكشف على 510 حالات في العديد من التخصصات الطبية "باطنة، وكبد، والجهاز الهضمي ، وقلب وصدر، وعظام، وروماتيزم، وجلدية، أطفال، وأنف وأذن ،وأورام، وطب الأسرة.

أشاد د. خالد الدرندلي، بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة»، مؤكدًا أن الجامعة تواصل جهودها في دعم القرى والمناطق الريفية من خلال إرسال قوافل تنموية شاملة تضم تخصصات متعددة لتحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية في مجال التنمية البشرية.

من جانبها أشارت د.جيهان يسري إلى ما قدمته القافلة من برامج وندوات توعوية في عدة مجالات، حيث عقد أطباء طب الأسرة ندوة توعوية عن طرق تنظيم الأسرة والوسائل المناسبة لكل سيدة.

قامت سيارة تنظيم الأسرة والفريق الطبي المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة لهم بالمجان، فضلا عن قيام وحدة المرأة الآمنة بالجامعة بعقد ندوة عن المشورة الواجبة للشباب المقبل على الزواج.

وعقدت كلية التربية النوعية ندوة توعوية عن كيفية العناية بملابس التريكو والكروشية، كما عقد أساتذة من كلية الحقوق ندوة توعوية عن خطورة الزواج المبكر وأخطاره القانونية وكيفية التعامل مع الجريمة الإلكترونية من الناحية القانونية.

وقامت كلية الحاسبات بالمرور على معمل الكمبيوتر في إحدى المدارس وفحص أجهزة الكمبيوتر وإصلاحها، وتنزيل برامج للأجهزة وتنزيل البرامج اللازمة، وعقد أساتذة كلية التكنولوجيا والتنمية ندوة عن كيفية إنشاء مشروع ناجح والعوامل التي تؤثر على فشل المشروع.

من جهتها عقدت مديرية الأوقاف ندوة توعوية عن رأي الدين في المغالاة في أمور الزواج وعدم الإقدام على الزواج خوفا من التكاليف، بينما قامت كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وتوجيه المرضى للعيادات المخصصة لهم، وقام أطباء الطب البيطري بالكشف على الحيوانات وصرف العلاج لهم بالمجان.

جدير بالذكر أن أعمال القافلة نظمت من خلال أ.محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط استحسان ورضا، وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.