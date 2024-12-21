ضبط خمور مغشوشة قبل ترويجها في احتفالات رأس السنة بالغربية

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الغربية – مروة شاهين:

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الخمور والبيرة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى الألعاب النارية والمواد التموينية المدعمة قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وجاءت الحملة في إطار الاستعدادات الأمنية والرقابية لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وبتوجيه من المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام بعض التجار بجلب كميات من الخمور والألعاب النارية مجهولة المصدر بغرض بيعها خلال احتفالات رأس السنة.

أسفرت الحملات عن ضبط 4284 عبوة خمور وبيرة مجهولة المصدر يُشتبه في كونها مغشوشة، و8763 قطعة ألعاب نارية متنوعة داخل محلات بمدينة طنطا، بالإضافة إلى 2 طن سمسم مجهول المصدر و625 كيلو أرز دون بيانات إنتاج أو سعر.

كما تم ضبط تصرف في 178 كجم سكر تمويني و181 زجاجة زيت تمويني و151 كيس مكرونة بهدف بيعها في السوق السوداء، إلى جانب 501 لتر سولار و2658 لتر بنزين 80 تم تجميعها بغرض الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد "عبود" أن الأجهزة الرقابية ستواصل جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات غش تجاري أو تلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين والمال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.