بالصور- محافظ الدقهلية يتجول منفردًا فى سوق الحمام بالمنصورة.. ماذا قال للمواطنين؟

الدقهلية- رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، جولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة وطلخا لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات.

والتقى محافظ الدقهلية المواطنين خلال جولته منفردًا داخل سوق الحمام وبيع المستعمل بمنطقة الشيخ حسانين بمدينة المنصورة، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها.

كما استمع "مرزوق" إلى آراء المواطنين حول مستوى النظافة العامة بالمدينة، وهل هناك تحسن من عدمه في مستوى الخدمة، مؤكداً على ضرورة تعاون المواطن مع أجهزة المحافظة في الحفاظ على نظافة الشوارع وإلقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

شملت جولة المحافظ شوارع المشاية السفلية والجمهورية وبورسعيد ومنطقة الشيخ حسانين وشارع الجلاء وشارع الثانوية وشارع الجيش ومدينة طلخا.

وأشار "مرزوق" إلى أن مشاكل ومطالب المواطنين ورضاهم عن الخدمات المقدمة من أولى أولوياته، مشيراً إلى أن توجيهاته مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد بالشوارع وسط المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم والعمل على حلها والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم.

يذكر أن محافظ الدقهلية، يجرى جوالات مفاجئة بالشوارع بنطاق مراكز ومدن المحافظة لسماع مشاكل ومطالب المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة في جميع القطاعات وفي المقدمة قطاع النظافة.