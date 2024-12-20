المنوفية تواجه الأمطار.. فرق شفط المياه تنتشر بالشوارع

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، وذلك للتعامل مع مياه الأمطار ومنع حدوث الشلل المروري. حيث تم انتشار فرق لتسليك البالوعات في حالة انسدادها، بالإضافة إلى نشر سيارات الكسح لشفط المياه، وذلك لتجنب التكدس المروري في مدن المحافظة.

وقد تعرضت عدة مناطق بالمحافظة لموجة من الطقس السيئ صباح اليوم، مما أدى إلى هطول الأمطار على بعض القرى والمدن. وبدأ رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة المرور وشفط تجمعات المياه في أسرع وقت."