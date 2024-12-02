قوات الإنقاذ النهري تكثف جهودها لانتشال جثة شاب قفز في النيل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثة شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، مساء اليوم الاثنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا بقيام شاب بإنهاء حياته بعد أن قفز في مياه نهر النيل من أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا.

تم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري لمباشرة تمشيط المنطقة بسرعة وانتشال جثمان الشاب، وتبين من خلال شهود العيان أنه يبلغ من العمر حوالي 18 عامًا.

وتسعى الدولة إلى تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين عبر عدة جهات مختصة لمساعدة من يعانون من مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم، وكذلك تقديم المساندة للذين يعانون من رغبة في الانتحار عبر الأرقام التالية: 08008880700، 0220816831 طوال اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية عبر الرقم 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يعد من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مشيرة إلى أن المنتحر ليس بكافر، ويجب عدم التقليل من ذنب هذا الفعل أو إيجاد مبررات له، بل يجب التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه بواسطة المتخصصين.