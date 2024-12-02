للمرة الأولى.. صرف السلع التموينية بالبطاقة في سوق اليوم الواحد بالإسكندرية (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، تفعيل خدمة صرف السلع التموينية داخل سوق اليوم الواحد المفتتح حديثا في منطقة المنشية، ضمن خطة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية و نشر سياسة إقامة تلك الأسواق بالمحافظة.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، إنه لأول مرة يتم تفعيل صرف المقررات التموينية ونقاط الخبز للمواطنين من خلال البطاقة التموينية وتوفير جميع السلع داخل سوق اليوم الواحد.

وأضاف أن سلسلة منافذ سوق اليوم الواحد تأتي في إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة إقامة أسواق اليوم الواحد وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن السوق يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة و الدواجن و الأسماك و الأجبان والسلع الأساسية مثل الزيوت و الأرز و المكرونات و السمن و السكر الخضر و الفاكهة و العطارة و البهارات و التمور، و ذلك بأسعار تنافسية تصل 30%.

وأشار إلى أن السوق يتميز بوجود إدارة وأمن حراسات و نظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز بوجود حملة طبية من صحة شرق للكشف على المواطنين و فحوصات قياس الضغط والسكر.

وتفقد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية باكيات السوق واستعرض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

وكان أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن إقامة 6 أسواق لليوم الواحد في الإسكندرية بكافة الأحياء، على مدار أيام الأسبوع، وذلك لبيع المنتجات الزراعية والغذائية لمواطنين بأسعار مخفضة.

ووفقا لجدول إقامة الأسواق المشار إليها أسبوعيا، يقام سوق اليوم الواحد يوم الخميس خلف سينما أمير بحي وسط، وسوق اليوم الواحد يومي السبت والأحد بموقف السوبر جيت القديم بمنطقة سموحة بحي شرق.

كما يقام سوق يوم الاثنين خلف الجندي المجهول بحي الجمرك، ويوم الثلاثاء في شارع الإسناوي بمنطقة الورديان بحي غرب، وسوق يوم الأربعاء بمنطقة المندرة بحي المنتزه ثان، ويوم الخميس بميدان محمد نجيب بجوار كمال سعد بحي المنتزه أول.

ولفت محافظالإسكندرية إلى أن تجربة أسواق اليوم الواحد هي الأولى من نوعها في الإسكندرية، لتوفير المنتجات الزراعية مباشرة من الأرض للمستهلك بأسعار مخفضة تناسب المواطنين.