توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة المثنى العراقية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسين كامل الشاهر، رئيس جامعة المثنى العراقية، اليوم، بروتوكول تعاون لتبادل الأبحاث العلمية في مختلف المجالات.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة حسان، مدير مكتب العلاقات الدولية.

ومن الجانب العراقي، حضر الدكتور لطيف عبد الحسين موسى، عميد كلية القانون، والدكتور ليث عبد الحسن محمد جواد، والدكتور رافد حبيب بطي، منسق مذكرة التفاهم، والدكتورة يسرا الفار، وذلك في إطار التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين بهدف دعم التعاون في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تسعى إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار التوسع في عقد شراكات دولية مع مؤسسات ذات سمعة متميزة عالميًا، وجعل مصر وجهة رائدة في تقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأشار خاطر إلى أن توقيع البروتوكول مع جامعة المثنى العراقية يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعتين من خلال تبادل المواد في مجالات التعليم، البحث، والنشر العلمي، وكذلك تبادل المعلومات الأكاديمية، الطلاب، وتنظيم بحوث ومؤتمرات علمية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل تقنيات حديثة وبرامج نظم المعلومات، وإنشاء درجات دراسات عليا مشتركة ودراجات ثنائية تفيد الطرفين.

من جانبه، عبر الدكتور حسين كامل عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع جامعة المنصورة العريقة، والتي تحتل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، مؤكدًا أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وأوضح أن جامعة المثنى، التي تأسست عام 2007، تعد من أفضل الجامعات العراقية، وتقع في محافظة جنوب العراق. تضم الجامعة 16 كلية، وتتميز بكوادرها التعليمية المتميزة وأحدث الأجهزة والمختبرات العلمية، كما تسعى لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الجامعية العالمية في المجالات العلمية والثقافية لخدمة تقدم العراق.