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السياحة تضبط مخالفات في قوائم الأسعار بـ 17 منشأة بالإسكندرية -صور

01:35 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات تفتيشية مكبرة على 26 منشأة تجارية ومحل ومطعم، بأحياء العجمي والمنتزه ثان، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متنوعة بـ 17 منشأة تجارية من بينها عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وجود قائمة أسعار منتهية، البيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة وغيرها.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، أنه جرى إنذار أصحاب المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن الحملات تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين وعدم استغلالهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

حملات تفتيشية محمد عبد الرازق بداية جديدة لبناء الإنسان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف محافظة الإسكندرية
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