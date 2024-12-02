كان بيعدي الطريق.. مصرع شاب صدمته ملاكي على صحراوي سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي، بجرجا محافظة سوهاج.

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على الطريق الصحراوي الغربي، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "هاني. ر" 30 عامًا سائق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو "محمد. ع" 21 عامًا عامل، ما نتج عنه مصرعه.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وكشف قائد السيارة أنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وحررت قوات الأمن محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.