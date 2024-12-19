محافظ كفرالشيخ يفتتح بطولة ألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم -صور

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، بطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية لذوي الهمم، التي تُنظم ضمن سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية في مرحلتها الأولى، وذلك بمشاركة 35 ناديًا، و350 لاعبًا من مختلف المحافظات على مدار ثلاثة أيام، بنادي سيتي كلوب بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب، وأعضاء اللجنة البارالمبية.

وشهد محافظ كفرالشيخ، فعاليات البطولة والمنافسات في مختلف فروع ألعاب القوى مثل الوثب، الجري، دفع الجلة، ورمي القرص، وسباق الكراسي لمسافة 100 متر فيما تنافس العديد من اللاعبين واللاعبات من ذوي الاحتياجات الخاصة في أجواء من الحماسة والإصرار.

وعلى هامش افتتاح البطولة قدم الرياضيون عروضًا مميزة تميزت بالعزيمة والتحدي، كما شهدت الفعالية لعبة رمي القرص بمشاركة النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب.

وقال محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية إن المحافظة تسعى لتوفير بيئة رياضية مناسبة لجميع الرياضيين من ذوي الهمم، وذلك ضمن رؤية المحافظة لتحقيق المركز الأول في جميع الألعاب الرياضية.