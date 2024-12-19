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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بأسيوط

12:24 م الخميس 19 ديسمبر 2024

ارشيفية

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أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق أسيوط الزراعي ناحية مدينة منفلوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بالواقعة، وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين إصابة "محمد. أ . س " 22 عاما " سائق التوك توك "، و"جنا . ر . ف " 6 أعوام ، و" نجوى . ع . أ " 30 عاما ، و" عبدالله . ر . ف " 6 أعوام جميعهم ركاب التوك توك وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط وأسيوط الجامعي ، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

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