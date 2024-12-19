بالصور.. جبل موسى يجذب السياح رغم انخفاض درجات الحرارة

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء، حالة من التقلبات الجوية، حيث يسود طقس شبه غائم ودرجات حرارة متباينة بين المدن.

وتعتبر مدينة سانت كاترين الأكثر برودة، حيث تصل درجة الحرارة على قمة جبل موسى إلى 2 درجة مئوية، ورغم برودة الطقس، استقبلت المدينة اليوم 2050 سائحًا من مختلف الجنسيات، وفقا لتصريح مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، الذى أوضح أن جميع السياح يستمتعون بأجواء المدينة على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بها خاصة على قمة جبل موسى.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تفويج السائحين، وتحديد مرشد سياحي "دليل بدوي" مع كل فوج، ليرافقهم خلال البرنامج السياحي الخاص بهم خلال فترة تواجدهم بالمدينة، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على السائحين بارتداء الملابس الثقيلة، وتناول المشروبات الدافئة بشكل دوري، والمأكولات التي تمد الجسم بالطاقة، واتباع تعليمات الدليل البدوي خلال فترة تواجدهم على قمة جبل موسى.

وأوضح أن الوحدة المحلية مستمرة في رفع حالة الطوارئ، و التواصل بشكل دوري مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، للوقوف على الوضع المناخي والأمني للمدينة أول بأول.

على جانب آخر، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن المحافظة تشهد طقس غائم جزئي مائل للدفئ نهارًا، بارد ليلًا شديد البرودة على المناطق الساحلية، ويصل إلى حد الصقيع بمدينة سانت كاترين.

وأوضح مركز العمليات في بيان اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستعداد والتحرك الفوري في حالة حدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية بالتنسيق مع إدارة المياه الجوفية.

وأوضح البيان، أن حركة الرياح نشطة على فترات متقطعة بسرعة تزيد عن الـ 24 كيلو متر في الساعة، و حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1 متر إلى 1,75متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، كما تسير حركة المرور بجميع الطرق الدولية والساحلية بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 23 والصغرى 11، وفي مدينة رأس سدر العظمى 23 والصغرى 10، وفي مدينة طابا العظمى 21 والصغرى 14، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 15 و الصغرى 2، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 25 والصغرى 16 درجة.