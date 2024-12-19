أبوها حاول يخلص عليها قبل منه.. شاب يُنهي حياة شقيقته في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقيت فتاة مصرعها، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، على يد شقيقها بعد أن تعدى عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية متكررة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو قرقاص، إخطارا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بقيام شاب بقتل شقيقته.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذتبين مقتل "ر.م" 16 سنة، وأن المتهم بقتلها شقيقها الأكبر.

كشفت التحريات، أن والد الفتاة حاول قتلها منذ عدة أيام، وطعنها كذلك بسلاح أبيض، وفور خروجها من المستشفى وعودتها للمنزل قابلها شقيقها بعدة طعنات أنهت حياتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث بضبط المتهم وسلاح الجريمة.