المحلة تُودع عمة محمد النني.. واللاعب يغيب عن الجنازة- صور

الغربية - مروة شاهين

شيع أهالي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، جثمان سلوى النني، عمة اللاعب محمد النني، نجم نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد السمسار، ودفنها بمقابر سيدي خلف.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم أعلن الكابتن ناصر النني والد اللاعب محمد النني، نجم نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة شقيقته سلوى النني، عمة اللاعب، بعد صراع مع المرض، موضحا أن اللاعب لم يتمكن من حضور تشييع الجثمان، أو تلقي العزاء.