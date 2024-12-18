بالصور- حملة تحصين الكلاب الضالة في شوارع بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، حملة تحصين، اليوم الأربعاء، بين مديرية الطب البيطري وحي الضواحي، لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 مصر خالية من السعار.

وجرى تغطية معظم الأماكن بنطاق حي الضواحي، والمرور على جميع الحدائق، وذلك تحت رعاية اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتوجيهات الدكتورة فاتن صلاح محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد.

في سياق متصل، أجرت اللجان المختصة أعمال التحصين والتسجيل والترقيم والتأمين على الماشية تماشيا مع أهداف وفعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وخطة الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي في منطقة جمعية المستقبل بجنوب بورسعيد.