4 مصابين في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الشرقي القديم بنطاق محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام نقطة إسعاف قرية الحيبة على الطريق الشرقي القديم، ووجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة: أحمد رمضان فوزي، 27 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم - سامي حسن محمود، 23 عامًا، بخلع في الكتف الأيسر - أبوبكر عطا كامل، 32 عامًا، بكسر في الكتف الأيسر - مصاب رابع رفض نقله إلى المستشفى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.