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مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك -صور

05:20 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
  • عرض 9 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا مشتركًا من إسبانيا والمكسيك
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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وفدا مشتركا يضم 32 زائرا من إسبانيا والمكسيك، يرافقهم الدكتور محمد عز الدين مؤسس ورئيس أكاديمية حضارة مصر القديمة بإسبانيا، حمدي زكي المستشار السياحي بإسبانيا.

أجرى الوفد جولة في أروقة المكتبة وزيارة لقاعة الاطلاع الرئيسية، والمعارض والمتاحف، والتعرف على الخدمات والمشروعات التي تقدمها المكتبة، وأهدى الوفد مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب.

استقبل الوفد هايدي الشافعي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار، ووجهوا الشكر لأعضاء الوفد على الإهداء.

وفد من إسبانيا والمكسيك مكتبة الإسكندرية أكاديمية حضارة مصر القديمة بإسبانيا المستشار السياحي بإسبانيا الدكتور محمد عز الدين
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