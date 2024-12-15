النجدة وقوة أمنية لإنقاذ ركاب لانش في وسط النيل ببني سويف (صور)

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بالقليوبية بعد التعديل

بني سويف - حمدي سليمان:

تعرض لانش لنقل الركاب لعطل مفاجئ في وسط نهر النيل، في المنطقة الواقعة بين قريتي علي حمودة والشناوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف مساء اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بحدوث العطل، حيث كان اللانش يستقله عدد من أهالي قرية الشناوية أثناء توجههم إلى المقابر الواقعة شرق النيل. وتم على الفور توجيه فرق الإنقاذ النهري للمنطقة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع الوحدة المحلية، حيث تم تأمين توفير لانش بديل لنقل الركاب من موقع العطل إلى مرسى النيل على الجهة الغربية أمام قرية الشناوية.

وأوضح شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ناصر، أن العطل نجم عن الحمولة الزائدة على اللانش، مما أدى إلى توقفه فجأة وشحوطه في نهر النيل. وأشار إلى أنه تم نقل الركاب إلى بر الأمان بالتعاون مع الأهالي.