إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على كوبري نجع حمادي

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على كوبري نجع حمادي العلوي بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على كوبري نجع حمادي العلوي، وتبين إصابة 6 أشخاص بشكل مبدئي.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.