السجن 15 عاما لعامل خردة أشعل النيران بمنزل سيدة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة عامل خردة أشعل النيران في منزل سيدة لخلافات سابقة ببورسعيد بالسجن 15 عاما.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 يوليو 2024 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، باتهام المدعو "م.ي.م.ا" عامل خردة، ويبلغ من العمر 54 عاما، بإشعال النار عمدا بمسكن المجني عليها "ش.ا.ي"، وذلك بعد أن سكب مادة معجلة للاشتعال وأوصلها بمصدر حراري ذو لهب مكشوف، فاشتغلت النيران بباب مسكنها.

وشهدت المجني عليها وتبلغ من العمر 38 عاما وتقيم بمنطقة خالد بن الوليد بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أنها أبلغت من جيرة العقار أن حريقا شب بمسكنها، وقيام المتهم بإضرام النيران به، وذلك على أثر وجود خلافات بينهما سبقت الواقعة.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 7220 لسنة 2024 جنايات قسم الزهور والمقيدة برقم 1245 لسنة 2024 كلي بورسعيد.